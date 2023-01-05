Elementary honor rolls

Callaway Elementary School
3RD GRADE PRINCIPAL’S LIST: Joanna Heffley, Katie Hughes.
3RD GRADE HONOR ROLL: Merida King, Dakota Vaden.
4TH GRADE PRINCIPAL’S LIST: Karaleigh Cramblitt, Kenzie Emmons, Gabriela Garcia, Gage Grantham, Parker Hale, Brayden Jamison, Eli Olvera, Lilah Rezendes, Mason Robertson, Autumn Sigmon, Carter Sloan, Austin Wampler.
4TH GRADE HONOR ROLL: Grant Alley, Paisley Beavers, Alydia Glover, Layla Gonzalez, Zoey Guilliams, Savannah Hall, Daniel Luna, Abel Miller.
5TH GRADE PRINCIPAL’S LIST: Cameron Haynes, Elizabeth Hughes, Norah Lata, Harmony Rezendes, Zoey Rose, Leah Wilkes, Sara Witcher.
5TH GRADE HONOR ROLL: Bret Bowles, Mason Deacon, Gracie Dudley, Damaris Palafox, Ariston Sands, Bradley Winter.
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Ferrum Elementary School
3RD GRADE PRINCIPAL’S LIST: Natalie Brooks, Emma Goff.
3RD GRADE HONOR ROLL: Evan Dawson, Melia Dehart , Elizabeth Hitt. Kynleigh King, Oliver Mortenson, Joni Perdue, Maylee Turbyfill, Anna White, Ryan Whorley.
4TH GRADE PRINCIPAL’S LIST: Hunter Arrington.
4TH GRADE HONOR ROLL: Evelyn Bowman, Ryland Brittle, Adelynn Brown, Luke Dameron, Angelina Detournillion, Lottie Ellison, Georgia Forry, River Guilliams, Ryder Hale, Gavin Hedges, Lorelei Lucas, Scarlette Maheu, Kennedy Moore, Hazel-Mae Paugh, Remmi Pendry, Marquis Preston, Adalynn Tickle, Ava Tinsley, John Tyree, Derek Woods.
5TH GRADE PRINCIPAL’S LIST: Ela Ashley, Evan Cloutier, Keenan Davis, Logan Peck, Jax Stanford.
5TH GRADE HONOR ROLL: Caretta Cook, Tucker Creech, Huckleberry Dalton, Keith Dillon, Maddie Dillon, Aubrie Grenier, Kylie Hamilton, Tyler Hash, Aubrey Haynes, Ethan Lambert, Traeshawn Muse, Elizabeth Rakes, Madison Rakes, Hope Smith, Dakota Strubhar, Brooklynn Underwood, Karla Vazquez, Karenza Wallace, Robert Womble.
Sontag Elementary School
3RD GRADE PRINCIPAL’S LIST: Elyse Jester, Mackenzie Laprad, Melody Powell, Nathaniel Schaffer, Luke Taylor.
3RD GRADE HONOR ROLL: Jaxon Altice, Michaela Cook, Skylar Dickerson, Zayden Harrison, Abigail Hunt, Everly Mize.
4TH GRADE PRINCIPAL’S LIST: Dylan Gamez.
4TH GRADE HONOR ROLL: Elijah Cerebe, Raylan Cogar, Ryder Crandall, Ka’ Miyah Hash, Emberly Holland, Lex Honaker, Lucas Hunt, Liam Hutson, Harley Jenkins, Adler Mize, Yarisa Sanchez-Hernandez, Abel Slusser, Alexavier Stockton, Aria Via, Devan Wright, Ethan Yopp.
5TH GRADE PRINCIPAL’S LIST: Trinitee Cook.
5TH GRADE HONOR ROLL: Sarah Aguilar, Evelyn Amos, Wesley Cook, Ma’Riyah Hash, Demetri Lesure, Kayeen Redd, Raelynn Slusser, Alexander Wright.
Glade Hill Elementary School
4TH GRADE PRINCIPAL’S LIST: Abigail Baker, Linus Bruington, Henry Cundiff, Landon Dooley, Kaiden Davidson, Amy Delgado-Pichardo, Yamilett Hernandez, Austyn Jones, Madison Keatts, Perla Morals, Savannah Patterson, Hudson Riley, Macie Simmons, Ian Wright.
4TH GRADE HONOR ROLL: Patrick Bowers, Mariah Fink, Libby Gardner, Madison Hall, Lane Hodges, Zane Hodges, Katherine Neicce, Trevor Smith, Sydney Wray.
5TH GRADE PRINCIPAL’S LIST: Elise Gray, Olivia Hodges, Abigail Rickhmond.
5TH GRADE HONOR ROLL: Jackson Adams, Kylie Adkins, Armando Angeles-Angeles, Shania Flora, Zyan Francis, Addilynn Hodges, Cooper Kendall, Timothy Robertson, Jacob Wright.
Henry Elementary School
3RD GRADE PRINCIPAL’S LIST: Elena Brandon, Elizabeth Bullard, Waverly Clements, Jacob Gary, Landon Gordon, Jasper Hale, Naomi Thompson, Christopher Wright, Delaney Creech, Liam Peters, Brystal Sigmon.
3RD GRADE HONOR ROLL: Andrew Short, Noe Guzman, Avary Heath, Danny Kalinowski, Hailey McBride, Colton Roudabush.
4TH GRADE PRINCIPAL’S LIST: Carter Ramsey, Jackson Ramsey.
4TH GRADE HONOR ROLL: Javen Martinez, Gianna Osbourne.
5TH GRADE PRINCIPAL’S LIST -Orion Dunn.
5TH GRADE HONOR ROLL: Damien Altizer, Phoenix Brizendine, Jasmine Donovant, Liam Gordon, Brody Jamison, Bradley Jones, Maddie Robbins, Rakayla Wade, Jackson Dickerson, Berkley Pruitt.