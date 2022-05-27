Lee M. Waid releases Honor Roll, Principal’s List

Lee M. Waid Elementary School recently released the names on its Honor Roll and Principal’s List for the fourth nine weeks of the 2021-22 school year.
Fifth grade Principal’s List: Caitlyn Altice, Nkyiah Belcher, Madison Dooley, Bentley Gibson, Cooper McPherson, Izaiah Preston, Matthew Simms
Fourth grade Principal’s List: Riley Brengel, Mikayla Campbell, Khalil Deskins, Kaillee Gabriel-Pichardo, Benjamin Hickle, Kylie Jeffers, Nadia Maliki, Kynadee Shields, Ryan Shilling, Katelyn Shively, Ayden Witcher
Third grade Principal’s List: Kailani Carter, Zachary Dillon, Mariah Dooley, Tyler Fellows, Austin Fletcher, Silas Gibson, Aynzlee Gray, Lillian Hodges, Evelyn Hudson, Mackenzie Marts, Aidan Rumberg, Heidi Tate, Malachi Thompson, Catherine Wertz
Second grade Principal’s List: Jace Arrington, Waverly Clements, Leonardo Delgado, James Divers, Willa Fuller, Aniyah Hughes, Izabella McCarty, Landyn Perkins, Kandice Reynolds, Micah Scott, Dylan Solis-Macias, Samantha Walinski, Adler Wickstrum, Ronan Wooldridge
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Fifth grade Honor Roll: Abigail Atkins, Dakota Farrell, Julia Flint, Landynn Gray, Brayden Hudson, Katielynn Jones, Devin Oliveira, Joshua Patterson, Clyde Perdue, Jennilyn Phillippe, Liam Pinto, Yolotzin Rodriguez-Lopez, Daniel Santiago, Nebraska Santos-Delgado, Chloe Thomas, Maliyah White, Amajahni Witcher
Fourth grade Honor Roll: Kobe Berger, Tyrone Chavers, Makaylee Cline, Alaya Cook, Chyanne Cooper, Felix Cruz, Jr, Ruby Davis, Zuriel Delgado-Salinas, Connor D’heron, Mireya Edwards, Sophia Flint, Braydon Gaydas, Jagger Hunt, Bralani Johnson, Harley Jones, Sutton Lang, Aubriana Mitchell, NeVaeh Mitchell, Ashlyn O’Berry, Meela Royal, Azjion Smith, Ella Smith, Trey Trotter, Precious Williams, Kaidence Wood, Logan Woods
Third grade Honor Roll: Victoria Boswell, Joel Bryant, Daniel Cundiff, Jeremiah Davis, Otis Dyal, Hannah Farrell, Kumberlin Foster, Kayleigh Gardner, Tipton Haigler, Abigail Hannula, James Hargenrader, Skyler Harman, Lakota Harrah, Deangelo Hughes, Jayliana Hughes, Taebryn Johnson, Nassir Maliki, Kaylee Mitchell, Brianna Mulai, Aiden Newbill, Kaidyn Roman, Natalie Torres, Christian Trotter
Second grade Honor Roll: Chloe Ciafardini, Landry Foutz, Samantha Gill, Anna Hickle, Brooklyn Hollingsworth, Raven Horne, Madison Hundley, Annalee Jones, Talia Nelsen, Treasure Orozco, Kennedy Tausendfreundt, Jax Thomas, Jennifer Torres-Castaneda, RubyLou Turman, Temperance Walinski