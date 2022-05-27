Rocky Mount releases names on Honor Roll, Principal’s List

Rocky Mount Elementary School recently released the names on its Honor Roll and Principal’s List for the fourth nine weeks of the 2021-22 school year.
Fifth grade Principal’s List: Serenity Ann Barbour, Jimmy Adam Bunn, Alyssia Anne Dowdy, Cadyn Sage Edwards, Alexa Josenid Garcia, Kayly-lynne Marie Greene, Lily Grace Jackson, Trenton Treyvon Jones, Mickey Chandon Phillips, Devyn Nicole Scales, Brody Michael Shifflett, Nylah Brooklyn Taylor-Wright, Stephen Cole Walker, Ka’Mya Ryann Nichole Williams, Hayden Elizabeth Zafris
Fourth grade Principal’s List: Reagan Jade Agee, Samuel Baer Carter, Nadia Marie Zafrain
Third grade Principal’s List: Tristen Scott Casey, Levi Mason Furrow, Sawyer Scott Marlowe, Daniel Cash Wiseman, Emma Grace Owen Young
Second grade Principal’s List: Ainsley Elizabeth Furrow, Kamani Rose Gilbert, Ambrose Francis Hunt, Kaleb Emory Marlowe, Samuel Wolff Marlowe, Muhammad Arsal Rashid, Madison Marie Sigmon, Aurelia Grace Stovall, MaKenzie Faye Tasker, Hope Ann Tyree, Gracelynn Hope Wray
People are also reading…
Fifth grade Honor Roll: Isaac Aiden Almond, Camden Shane Cooper, Emmie Nicole Cooper, Neiko Lamariez Dillard, Isabella Raven Fralin, Breanna Michelle Furr, Alana Marie Gandy, Kingston Mack Hairston, Rylan Alekzander Hall, Chloe Madison Hodges, Brooke L. McQuilkin, Trentin Miguel Muse, Katlyn Marie Muterspaugh, Pablo Ethan Vasquez-Gonzalez, Ayden William Wheeler, Yau’Nique Neleh Wickwire
Fourth grade Honor Roll: Kayden Umar Benguche, Yadin Marshall Brown, Liam River Fanning, Jahyr Gonzalez-Hernandez, Isabella Hudson, Jayden Anthony Hutchison, Berkley Paige Johnson, John Gavin Keaton, Kadence Marie Owen, Josephine Haley Patrick, Disaya Dashay Patterson, Joy Nicole Rodriguez-Ruiz, Chase Lee Tolley, Brynlee Amaya Wright, Kaeden Anthony Wright
Third grade Honor Roll: Carson Kasey Beckner, Annaleigh Claire Bowling, Jesus Gael Coronel-Gonzalez, Serena Camille Dowdy, Angelika Imelda Espana-Martinez, Jameelah Rochelle Glover, Neyeli Leilani Morales, Katherine Brainne Neice, Leland Anthony Nichols, Kelsey Jane Ridgeway, Jude Allen Thurman, Jaylen Townes, Kaydyn Ray Tyler, Rafael Vasquez
Second grade Honor Roll: Madeline Alvarado-Perez, Leona Anne Baughman, Ka’Tron Collier Brown, Hazel Strom Byrd, Harper Rose Caldwell, Tatum Creed Cooper, Ian Alexander Hale, Dominic Amahni Legans, Journee Unique McGhee, Lionel Lorenzo Morales, Alijah Aasir Newbill, Vaughn Benjamin Pickard, Owen Michael Richardson, Timber Shaun Rickmond, Nariyah Alexandria Jashae Robertson, Bricen Stanley Spencer