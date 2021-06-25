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Rocky Mount Elementary Honor Roll
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Rocky Mount Elementary Honor Roll

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3rd Grade

  

3rd Grade

 

Principal List

  

A/B Honor Roll

 

Agee

Reagan

 

Brown

Yadin

Benguche

Kayden

 

Fanning

Liam

Brown

Jade

 

Garcia-Rodriguez

SanJuana

Camden

Jaedyn

 

Goad

Lydia

Carter

Sam

 

Gonzalez-Hernandez

Jahyr

Johnson

Berkley

 

Hutchison

Jayden

Owen

Kadence

 

Manns

Kayden

Price

Lilly

 

Martinez

Bryan

Shelton

Paisley

 

Oakman

Noah

White

Brantley

 

Patrick

Josie

Wright

Brynlee

 

Price

Alayiah

Zafrain

Nadia

 

Spence

Kyleigh

   

Tolley

Chase

   

Warren

Ryan

   

Wright

Kaeden

 
  
   
   

4th Grade

  

4th Grade

 

Principal List

  

A/B Honor Roll

 

Barbour

Serenity

 

Almond

Isaac

Bunn

Jimmy "AJ"

Cooper

Camden

Clements

Bryleigh

 

Dowdy

Alyssia

Cooper

Emmie

 

Hall

Rylan

Edwards

Cadyn

 

Hodges

Chloe

Fralin

Isabella

 

Jackson

Lily

Jones

Trenton

 

Kingston

Hairston

Scales

Devyn

 

Phillips

Chandon

Shifflett

Brody

 

Taylor-Wright

Nylah

Spence

Jenasis

 

Walker

Stephen

   

Williams

Ka'Mya

   

Zafris

Hayden

5th Grade

  

5th Grade

 

Principal List

  

A/B Honor Roll

 

Anderson

Levi

 

Adams

Hemi

Austin

Kirsten

 

Ashby

Dylan

Austin

Gage

 

Ashby

Devin

Bryant

Rachel

 

Bowling

Kylie

Clements

Ariyah

 

Claybrooks

Kavion

Corn

Luke

 

Davis

Amelia

Delgado-Castro

Emmanuel

 

Dukes

Tamiya

Espana-Martinez

Diego

 

Guzman Flores

Paula

Furrow

Adam

 

Hall

Brantley

Godfrey

Isabella

 

Hartman

Jordan

Hodges

Alison

 

Helton

Erica

Masters

Delilah

 

Henley

Desirae

Piescienski

Nicholas

 

Huff

Caden

Smith

Montana

 

Jones

Seth

Thornhill

Richard "Trey"

 

Legans

Jaedyn

Turner

Piper

 

Newman

Trulee

Tyree

Jaylah

 

Pagans

Canaan

   

Prillaman

Lexie

   

Riles

Markeith

   

Smith

Mason

   

Vasquez-Gonzalez

Nathan

   

Ward

Ariannah

   

Williams

Khamani

   

Windsor

Brieanna

   

Young

Nevaeh

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