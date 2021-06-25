Rocky Mount Elementary Honor Roll

4th Grade
4th Grade
Principal List
A/B Honor Roll
Barbour
Serenity
Almond
Isaac
Bunn
Jimmy "AJ"
Cooper
Camden
Clements
Bryleigh
Dowdy
Alyssia
Cooper
Emmie
Hall
Rylan
Edwards
Cadyn
Hodges
Chloe
Fralin
Isabella
Jackson
Lily
Jones
Trenton
Kingston
Hairston
Scales
Devyn
Phillips
Chandon
Shifflett
Brody
Taylor-Wright
Nylah
Spence
Jenasis
Walker
Stephen
Williams
Ka'Mya
Zafris
Hayden
5th Grade
5th Grade
Principal List
A/B Honor Roll
Anderson
Levi
Adams
Hemi
Austin
Kirsten
Ashby
Dylan
Austin
Gage
Ashby
Devin
Bryant
Rachel
Bowling
Kylie
Clements
Ariyah
Claybrooks
Kavion
Corn
Luke
Davis
Amelia
Delgado-Castro
Emmanuel
Dukes
Tamiya
Espana-Martinez
Diego
Guzman Flores
Paula
Furrow
Adam
Hall
Brantley
Godfrey
Isabella
Hartman
Jordan
Hodges
Alison
Helton
Erica
Masters
Delilah
Henley
Desirae
Piescienski
Nicholas
Huff
Caden
Smith
Montana
Jones
Seth
Thornhill
Richard "Trey"
Legans
Jaedyn
Turner
Piper
Newman
Trulee
Tyree
Jaylah
Pagans
Canaan
Prillaman
Lexie
Riles
Markeith
Smith
Mason
Vasquez-Gonzalez
Nathan
Ward
Ariannah
Williams
Khamani
Windsor
Brieanna
Young
Nevaeh