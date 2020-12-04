Franklin County elementary schools honor roll

Boones Mill Elementary School
Principal’s list
Third grade: Mackenzie Akers, Anna Ayupova, Selah Butler, Amelia Dillon, Caleb Eaton, Crosby Eitner, Grace Grider, Kristin Hall, Julianna Hatch, Hunter Hinkley, Kolton Keffer, Bentley McNeil, Alexander Ross, Thad Schweitzer, Brooklyn Smoot, Kennedy Sowers, Timothy Vandiford, Samuel Woodson.
Fourth grade: Noah Arthur, Kendall Bowman, Braxton Clark, Loryn Divers, Piper Ellis, Siena Gallatin, Avery Hylton, Marli Lowe, Kayla Mommerency, Skyler Riley, Madelyn Timney, Khloe Willard.
Fifth grade: Kayleigh Brubaker, Eli Champagne, Olivia Colver, Sierra Henry, Brandon Hernandez, Kynlee Hill, Olivia Jewell, Skylar Krehbiel, Kyla Manninen, Avery McNeil, Eric Messenger, Charlie Mitchell, Diego Palafox, Emma Quinn, Caidence Ratcliffe, Malachi Schweitzer, Alexis Simmons, Lincoln Sowers.
A/B honor roll
Third grade: Logan Beard, Alaya Cook, Noah Dillon, Axel Espana-Garcia, Aubrey Grantham, Neve Greene, Jace Hodges, Ahilyn Loredo-Saldana, Olivia Mar De Paz, Caleb Quinn, Autumn Simmons, Andrew Turner, Blake Tuttle, Aiden Wagner, Brett Wimmer.
Fourth grade: Landen Alley, Sarah Arnold, Emily Blankenship, Logan Blosser, Tristan Clark, Miranda Dudley, Faith Flora, Ella Hale, Bella Naff. Alex Nelson, Ava Switzer, Phillip Tosh lll, Jayleen Webb, Jacob Wirsig, Leon Woodson.
Fifth grade: Johnny Albano, Teagan Bird, Serena Clark, Camden Everitt, Jonah Flora, Jared Gordon, Solomon Greene, Alexander Hultquist, Logan Love, Riley Myrick, Hollie Roland, Earnest Wells, Joseph Young.
Burnt Chimney Elementary School
Principal’s list
Third grade: Ryder Blankenship, Braxton Bryant, Gabrielle Elmore, Alexander Gardner, Elizabeth Hughes, Mason Kelly, Cole Peters, Tyee Sinclair.
Fourth grade: Katherine “Bella” Arrington, Channing Bowman, Marshall Brush, Kaylee Bussey, Ava Irish, Kate Montgomery, Amor Mata-Quintero, Greenleigh Pugh, Emily Wells.
Fifth grade: Haleigh Alls, Kamryn Altice, Jackson Burnette, Ireland Dalton, Emmanuel Delgado-Castro, Amanda Fairweather, Summer Fairweather, Hannah Fultz, Dulce Garcia-Sanchez, Tristin Justice, Chase Layman, Kaylee Manning, Trent Martel, Javelin Mommerency, Timothy “Daeson” Shelton, Isabella Wells, Rachel Wheeler, Avery Windsor.
A/B honor roll
Third grade: Cole Barberree, Ashby Bradley, Braxton Bryant, Chase Caron, Elliot Flora, Eason Hamilton, Emma Holland, Makenna Katsilianos, Chase McKnight, Lillian “Lilly” Parks, Joseph Perdue, Bristol Pugh, Jake Redman, Eli Sink, Jaxon Walker, Grady Whitt.
Fourth grade: Autumn Allgauer, Abigail Clay, Jacob Farber, Julianna Ferguson, Wyatt Gibson, Bracie Harris, Cody Hunt, Nevaeh Keen, Zachary Leftwich, Philip Nguyen, Kahlan-Jane Noble, Eli Nolen-Funk, Braylon Ray, Hunter Riffe, Victoria Thomson, Stella Turner.
Fifth grade: Alayna Bradley, Tristen Eldridge, Marissa Handy, Levi Hawley, Jeremy Kelly, Brooklyn Lewis, Khloe Manning, Aryana Patterson, Cayden Police, Lakiyah Rhodes, Samiyah Rhodes, Zack Stone.
Callaway Elementary School
Principal’s list
Third grade: Landon Cooper, Harper Crouch, Cameron Haynes, McKenna Edmondson, Norah Lata, Lilliana McGeorge-Shank, Nathan Prater, Zoey Rose, Bret Bowles, Leah Wilkes.
Fourth grade: Megan Agee, Logan Hall, Kolby Joyce.
Fifth grade: Ella Bowman, Tucker Edmondson, Colton Ferguson, Colby Hale, Malachi Hill, Natalie Ilconich, Iona May, Lola Saufley, Jenna Shipp.
A/B honor roll
Third grade: Kayla Wimmer, Mason Deacon, Aristan Sands, Bradley Winter, Gracie Dudley, Zoe Weddle, Sara Witcher.
Fourth grade: Jaelynn Blank, Trent Gaskins, Chloe Heffley, Natalie Mallar, Wyatt Prater, Brandon Rodriguez-Palomares, Amelia Sigmon, Layne Sigmon, Autumn Stanley, Tessa Vaden, Katelyn Young.
Fifth grade: Marleigh Flora, Mirian Gonzalez, Jacob Henderson, Cassie Jamison, Caleb Mathena, Berenger Newbill, Taylor Olvera, Tania Rodriguez-Solis.
Dudley Elementary School
Principal’s list
Third grade: Jackson Bailey, Kate Blankenship, Tavin Jalbert, Carter Keith, Jakob Sides, Andrew Sisinni, Will Slocum.
Fourth grade: Ellis Hahn, Stephen Huynh, Omar Nur, William Pasley, Elijah Penantel, Bo Waters, Dash Willard.
Fifth grade: Dallas Brown-Christian, Mattox Jalbert, Drew Nolen, Isabella Liga.
A/B honor roll
Third grade: Max Blankenship, Ryder Blankenship, Braxon Bryant, Isabelle Cassaday, J.J. Cassaday, Madison Dillon, Brooklyn Dillon, Ty Garland, Ma’Riyah Hash, Jalen Hinchman, Trey Hartsook, Malachi Jones, Malaya Jones, Jackson Kent, Jacob Kinsell, Galen King, Dylan Lee, Annastyn Mathias, Sarah Nur, Tristan Patterson, Aubrianna Quinones, Ryan Sisinni, Reef Warden, Will Waters.
Fourth grade: Alessia Altadonna, Izek Amos, Logan Blankenship, Bailey Brabbin, Silas Brown, Aleigha Cooper, Peyton Conley, Evan Duncan, Edwin Gregorio-Garcia, Tyler Griffith, Jared Horton, Lana Layman, Jenna Robertson, Elijah Sampson, Lilah Sigmon.
Fifth grade: Isabella Altadonna, Ryleigh Costen, Tucker Dillon, Adam Doak, Mia Eades, Riley Gunderson, Kaden Kent, Ava Kerns, Madison Moore, Lane Pagans, Gavin Reese, Riley Sides, Lily Snyder, Connor Witt.
Ferrum Elementary School
Principal’s list
Third grade: Zander Benton, Caretta Cook, Traeshawn Muse, Chase David Scott, Jax Stanford, Michael Walker.
Fourth grade: Ethan Coulter, Ella Nix, James Saleeba, Charles White, Wesley Wilkins, Brady Woods, Kylie Wright, Edan Young.
Fifth grade: Cooper Brittle, Caroline Brooks, Tensley Dawson, Abigail Gray, Malachi Hancock, Avery Jackson, Kailin Johnson, Lacie Thompson.
A/B honor roll
Third grade: Evan Cloutier, Tucker Creech, Preston Fisher, Aubrie Grenier, Sophia Harper, Tyler Hash, Aubrey Haynes, Ethan Lambert, Cheyanne McGee, Logan Peck, Madison Rakes, Jayden Ramey-Spencer, Karenza Wallace.
Fourth grade: Addison Booth, Sophia Doss, Alexandra Green, Aiden Pendleton, Ava Prillaman, Ava Whorley, Caleb Carl, Emma Gordon.
Fifth grade: Landon Chitwood, Tanner Clyde, Lilly Foley, Zayden Forbes, Haylee Hall, Riley Hamilton, Madelyne Holland, Emily Jefferson, Kierra Muse, Lena Shortt, Jasmine Smith, Olivia Stone, Brody Young.
Glade Hill Elementary School
Principal’s list
Fourth grade: Reagan Amos, Natalyah Hall, Taylor Janczuk, Alayna Martin, Elyssa Montgomery, Haiden Nicholson, Cole Skakum.
Fifth grade: Addison Carver, Karleigh Turner.
A/B honor roll
Fourth grade: Laken Ashe, David Aveline, Jordyn Davis, Tucker Gravely, Avery Hamm, Allysa Keatts, Mason Martin, Macey McCrickard, Raquel Myricks, Ethan Perdue, Dylan Poindexter, Lemuel Robertson, Brooklyn Stump, Samantha Wilson, Nacariyon Witcher.
Fifth grade: Peyton Cole, Raegan Gardner, Dusty Manning, Kyleeann Morris, Sawyer Smith, Layne Tyree.
Henry Elementary School
Principal’s list
Third grade: Liam Gordon, Brody Jamison.
Fourth grade: Molly Byrd, James Funkhouser, Mason Philpott.
Fifth grade: Hannah Mason, Khloe Sykes, Tyler Layman, Mia Morris, Sofia Silvas, Grace Gary.
A/B honor roll
Third grade: Jackson Dickerson, Jasmine Donovant, Luna Ferguson, Ethan McFarling, Berkley Pruitt, Madelynn Robbins, Phoenix Brizendine, Orion Dunn, Bradley Jones, Tommy Wheeler.
Fourth grade: Na’Ziah Flemming, Emerson Gillispie, Zachary Lawson, Braylen Meekins, Skylar Determan, Blake Mason, Levi Peters, MacKenzie Pilson, Hunter Powell, Noah Stump, Jerimiah Williams.
Fifth grade: Hailey Ashby, Emily Boswell, Bentley Dudley, Addison Smith, Natalee Bailey, Elena Holley, Casey McBride, Gracie Dalton, Tatiana Jones, Jeremiah Williams.
Lee M. Waid Elementary School
Principal’s list
Second grade: Jeremiah Davis, Tyler Fellows, Austin Fletcher, Kayleigh Gardner, Silas Gibson, Aynzlee Gray, Abby Hannula, Lucas Hargenrader, Skyler Harman, Lillian Hodges, Wyatt Hoyer, Taebryn Johnson, Nassir Maliki, Mackenzie Marts, Kaidyn Roman, Aidan Rumberg, Heidi Tate, Christian Trotter.
Third grade: Kobe Berger, Riley Brengel, Mikayla Campbell, Mireya Gilbert, Rylee Gunn, Kylie Jeffers, Bralani Johnson, Harley Jones, Sutton Lang, Dylan Lee, Ryan Robertson, Katy Shively, Abigail Stubbs, Precious Williams, Logan Woods.
Fourth grade: Bentley Gibson, Isaac Higgins, Cooper McPherson, Joshua Patterson, Jordan Potter.
Fifth grade: Tipton Cox, Brice Montgomery, Cowan Montgomery, Hannah Montgomery, Christian Santiago.
A/B honor roll
Fourth grade: Caitlyn Altice, GeAnna Frommel, Landynn Gray, Tristan Higgins, Izaiah Preston, Matthew Simms, Gavin Stump.
Fifth grade: Alexander Delgado-Salinas, Matthew Glass, Seghan Hughes, Brayden Knudsen, Dalton Lynch, Braylen Manns, Adria Newbill, Kevin Ortiz Galicia, Payton Outlaw-Robinson, Ashton Potter, D’Ariel Smith, Rihanna Yopp.
Rocky Mount Elementary School
Principal’s list
Fourth grade: Jimmy Bunn, Bryleigh Clements, Camden Cooper, Alyssia Dowdy, Lailah Dunnings, Chloe Hodges, Trentin Muse, Mickey Phillips, Devyn Scales, Brody Shifflett, Jenasis Spence, Hayden Zafris.
Fifth grade: Levi Anderson, Anderson Campos, Ariyah Clements, Luke Corn, Amelia Davis, Adam Furrow, Seth Jones, Montana Smith.
A/B honor roll
Third grade: Yadin Borwn, Samuel Carter, Jahyr Gonzalez-Hernandez, Jayden Hutchison, Berkley Johnson, Kayden Manns, Jamiyah Moorman, Noah Oakman, Kadence Owen, Josie Parick, Alayiah Price, Chase Tolley, Ryan Warren.
Fourth grade: Serenity Barbour, Emmie Cooper, Cadyn Edwards, Breanna Furr, Kingston Hairston, Rylan Hall, Kenneth Shields, Nylah Taylor-Wright, Pablo Vasquez-Gonzalez, Yau’Nique Wickwire, Ka’Mya Williams.
Fifth grade: Hemi Adams, Kirsten Austin, Gage Austin, Kylie Bowling, Rachel Bryant, Kavion Claybrooks, McKiyah Cooper, Isabella Godfrey, Paula Guzman-Flores, Brantley Hall, Jordan Hartman, Erica Helton, Alison Hodges, Caden Huff, Jaedyn Legans, Sakorah Manns, Deliah Masters, Nicholas Piescienski, Tymberlynn Quarles, Jeremiah Savage, Mason Smith, Piper Turner, Jaylah Tyree, Israel Vasquez-Gonzalez, Brienna Windsor, Nevaeh Young.
Snow Creek Elementary School
Principal’s list
Third grade: Leslie Amos, Slaton England, Kaylee Jamison, Lily Johnson, Taylor Moore, Kallie Nelson, Levi Reynolds, Sam Witcher.
Fourth grade: Molly Badger, Bo Bredamus, Evan Catoe, Drake Collins, Violet Constable, Sydney Corns, Abigail Duncan, Jeremiah Hodges, Jossalin Lamy, Addison Malaska, Nathaniel McLaughlin, Ryland Mitchell, Anthony Quinn, Riley Smith, Jaice Stegall, Ethyn Tucker, Bentley Wiseman, Ava Witcher.
Fifth grade: Addison Brown, Brooklyn Floyd, Leah Houston, Milany Huff-Stockton, Kaydence King, Landon Mitchell, Jayden Wainwright, Alex Weaver.
A/B honor roll
Third grade: Tatum Adkins, Ka’daisha Butler, Na’Kira Crowder, Mya Foley, Brooke George, Carly Gillispie, Layla King, Aiden Kissinger, Autumn Marsh, Nathaan Martin, Ryder Meador, Max Mitchell, Orlando Segovia, Avery Smith.
Fourth grade: Emanuel Aguilar, Alex Carter, Dylan Fitzgerald, Riley George, Leland Goins, Carolyn Hatchett, Leah Hustead, Austin Laufer, Sage Lytton, Bryson Overstreet, Ava Price, Teddy Rand, Kolbrin Robertson, Isabella Underwood, Shymek Wilson-Taylor.
Fifth grade: Garrett Badger, Rahmere Belcher, Thomas Burwell, Khamaria Farley, John Fielder, Gabbie France, Sam Gettier, Kayleigh Guilliams, Asher Harris, Grady Holley, Levi McMinnis, Corbin Palmer, Ava Scalf, Rori Smith, Athon Thompkins, Johanna Underwood, Karleigh Young.
Sontag Elementary School
Principal’s list
Third grade: Sarah J. Aguilar
Fourth grade: Ian A. Jester
Fifth grade: Ethan D. Amos, Carter L. Beckner, Reese E. Cadou, Kaitlyn E. Ferguson, Aaron J. Glover, Jullian G. Holland, Serenity A. Jordan, Hailey G. Regan, Molly J. Renick.
A/B honor roll
Third grade: Trinitee R. Cook, Tierra R. Guy, Bryan D. Olguin-Lopez, Kaycen M Redd
Fourth grade: Dante F. Cianchetta, Jackson W. Cogar, Hayden N. Gilbert, Deal A. Guy, Khloe M. Hicks, Kaylynne N. Hogan, Isaiah B. Mack, Abielle A. Turner, Hayden J. Wright.
Fifth grade: Elisa A. Acosta, Tucker E. Hodges, Cayleigh B. Hogan, Brynson C. Holcomb, TyYana P. Holland, Chase C. Huston, Wyatt T. Hood, Kimberly Z. Martinez-Rodriguez, Mackenzie B. Newton, Alyssa M. Richardson, Hayden L. Visel, Tanner J. Wray-Dudley, Zoey R. Wright, Luis A. Yanez.
Windy Gap Elementary School
Principal’s list
Fourth grade: Walter Anglin, Sophia Bornstein, Black Bowman, Skyler Bowman, Addison Brickey, Jacob Cressell, Jaylah Hall, Noah Hardy, Easton Hodges, Trevor Hodges, Matthie Howard, Maddie Layman, Iyana Lewis, Kaylynn Pagans, Mallory Poindexter, Isabella Price, Jonathan Price, Travis Smith, Emma Spichek, Suzanne Waldron, Kaden Whitley.
Fifth grade: Savannah Blankenship, Sawyer Dollman, Isabella Gutierrez, Mackay Harmon, Aranza Hernandez-Rueda, Marin Meekins, Jackson Millard, Keiley Nelson, Emily Porter, Ellie Richards, Braden Ritch, Ella Rorrer, Sophia Rorrer, Leah Rutrough, Hunter Smart, Ashley Vanover, Stella Webster.
A/B honor roll
Fourth grade: Xander Carter, Gabriel Craig, Nicholas Feazell, Brianna Hernandez-Martinez, Eden Hill, Kasen Markham, Isaac Sanchez, Abigail Solon, Kylie St.Clair, Ryder Wall, Khloee Wood.
Fifth grade: Aerion Amick, Sophia Bennett, Seth Bryant, Lucca Bryant, Nathen Daughterty, Memphis Elkins, Emry Evans, Olivia Haley, Riley Hall, Samuel Hylton, Audrianna Jessee, Gavin Kipley, Elisabeth Membreno, Daniel Ramsey, Taylor Rooney, Aydan Smith, Aydynn Sweeney, Lilly Wheaton, Hailey Williams.
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