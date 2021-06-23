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Ferrum Elementary Honor Rolls
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Ferrum Elementary Honor Rolls

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A/B Honor Roll or Principal’s List at Ferrum Elementary School for the 4th Quarter of school.

Principal list 3rd Grade

Evan Cloutier

Caretta Cook

Keenan Davis

Logan Peck

Jax Stanford

Principal list 4th Grade

Ethan Coulter

Ella Nix

James Saleeba

Charles White

Brady Woods

Edan Young

Principal list 5th Grade

Cooper Brittle

Caroline Brooks

 Avery Jackson

 Honor Roll 3rd Grade

Huckleberry Dalton                                         

Madison Dillon

Aubrie Grenier

Aubrey Haynes

Ethan Lambert

Traeshawn Muse

Madison Rakes

Chase Scott

Jayden Ramey-Spencer

Honor Roll 4th Grade

Addison Booth

Caleb Carl

Alexandra Green

Emma Gordon

Austin Holland

Ava Whorley

Wesley Wilkins

Kylie Wright

Honor Roll 5th Grade

Landon Chitwood

Tanner Clyde

Tensley Dawson

Natalie Finkelstein-South

Lily Foley

Zayden Forbes

Aryana Gonzales

Abigail Gray

Haylee Hall

Riley Hamilton

Malachi Hancock

Madelyne Holland

Emily Jefferson

Envious Maheu

Finley Mortenson

Makierra Muse

Jasmine Smith

Lacie Thompson

Laura Turbyfill

Brody Young              

                                            

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