Ferrum Elementary Honor Rolls

A/B Honor Roll or Principal’s List at Ferrum Elementary School for the 4th Quarter of school.
Principal list 3rd Grade
Evan Cloutier
Caretta Cook
Keenan Davis
Logan Peck
Jax Stanford
Principal list 4th Grade
Ethan Coulter
Ella Nix
James Saleeba
Charles White
Brady Woods
Edan Young
Principal list 5th Grade
Cooper Brittle
Caroline Brooks
Avery Jackson
Honor Roll 3rd Grade
Huckleberry Dalton
Madison Dillon
Aubrie Grenier
Aubrey Haynes
Ethan Lambert
Traeshawn Muse
Madison Rakes
Chase Scott
Jayden Ramey-Spencer
Honor Roll 4th Grade
Addison Booth
Caleb Carl
Alexandra Green
Emma Gordon
Austin Holland
Ava Whorley
Wesley Wilkins
Kylie Wright
Honor Roll 5th Grade
Landon Chitwood
Tanner Clyde
Tensley Dawson
Natalie Finkelstein-South
Lily Foley
Zayden Forbes
Aryana Gonzales
Abigail Gray
Haylee Hall
Riley Hamilton