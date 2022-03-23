Lee M. Waid releases Honor Roll, Principal's List

Lee M. Waid Elementary School recently released the names on its Honor Roll and Principal’s List for the third nine weeks of the 2021-22 school year.
Fifth grade Principal’s List: Caitlyn Altice, Nkyiah Belcher, Bentley Gibson, Cooper McPherson, Izaiah Preston, Matthew Simms
Fourth grade Principal’s List: Riley Brengel, Mikayla Campbell, Ruby Davis, Khalil Deskins, Kaillee Gabriel-Pichardo, Benjamin Hickle, Kylie Jeffers, Harley Jones, Sutton Lang, Nadia Maliki, Ryan Shilling
Third grade Principal’s List : Kailani Carter, Tyler Fellows, Austin Fletcher, Silas Gibson, James Hargenrader, Jayliana Hughes, Mackenzie Marts, Kaidyn Roman, Aidan Rumberg, Heidi Tate
Second grade Principal’s List: Jace Arrington, Waverly Clements, Leonardo Delgado, Landry Foutz, Willa Fuller, Anna Hickle, Izabella McCarty, Kandice Reynolds, Micah Scott, Samantha Walinski, Temperance Walinski, Adler Wickstrum, Ronan Wooldridge
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Fifth grade Honor Roll: Lakyhis Belcher, Madison Dooley, Julia Flint, William Garcia-Rivas, Landynn Gray, Brayden Hudson, Katielynn Jones, Devin Oliveira, Joshua Patterson, Clyde Perdue, Jennilyn Phillippe, Liam Pinto, Yolotzin Rodriguez-Lopez, Daniel Santiago, Nebraska Santos-Delgado, Delinda Sweeney, Chloe Thomas, Amajahni Witcher
Fourth grade Honor Roll: Kobe Berger, Xavier Blake, Tyrone Chavers, Makaylee Cline, Alaya Cook, Chyanne Cooper, Zuriel Delgado-Salinas, Connor D’heron, Mireya Edwards, Sophia Flint, Braydon Gaydas, Jagger Hunt, Bralani Johnson, Aubriana Mitchell, NeVaeh Mitchell, Ashlyn O’Berry, Kenley Pinto, Kynadee Shields, Katelyn Shively, Azjion Smith, Trey Trotter, Precious Williams, Ayden Witcher, Kaidence Wood, Logan Woods
Third grade Honor Roll: Victoria Boswell, Joel Bryant, Jeremiah Davis, Zachary Dillon, Mariah Dooley, Otis Dyal, Hannah Farrell, Kumberlin Foster, Kayleigh Gardner, Aynzlee Gray, Tipton Haigler, Abigail Hannula, Skyler Harman, Lakota Harrah, Lillian Hodges, Evelyn Hudson, Taebryn Johnson, Nassir Maliki, Aiden Newbill, Catherine Wertz
Second grade Honor Roll: Chloe Ciafardini, James Divers, Raven Horne, Aniyah Hughes, Ansleigh Hunt, Annalee Jones, Talia Nelsen, Treasure Orozco, Landyn Perkins, Aleigha Rorrer, Dylan Solis-Macias, Jennifer Torres-Castaneda, Harmoni Zeigler